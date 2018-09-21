Вакцинация детей в Грузии может стать обязательной для всех

21.09.2018 19:18 Все вакцины в Грузии высшего качества и не было зафиксировано ни одного случая осложнения против прививок. Об этом сегодня заявил руководитель научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Паата Имнадзе.



На сегодняшний день в Грузии детей прививают по желанию родителей. Однако вскоре вакцинация может стать обязательной из-за того, что некоторые родители игнорируют призывы министерства здравоохранения. Проект изменений в закон об «Общественном здоровье» уже рассматривается в парламенте Грузии. В случае их утверждения, вакцинацию будут проводить согласно национальному календарю.



«В Грузии вакцины бесплатные не только для социально незащищенных слоев населения, а для всех детей. Эти вакцины самого высокого качества, какие только есть сегодня в мире. Большая часть этих вакцин используется в странах Евросоюза», — заявил Имнадзе.



По его словам, начиная с 1990-х годов в Грузии не было зафиксировано ни одного случая осложнения или инфекции после прививок.



Вопрос вакцинации стал актуальным после того, как в Грузии в августе 2017 года была зафиксирована вспышка эпидемии кори. Это началось на западе страны — в регионе Гурия, а затем и в Аджарии. В 2018 году заболевания кори фиксировались уже по всей стране.



В настоящее время Грузия занимает второе место среди тех семи стран Европы, где за последние полгода было зафиксировано более тысячи случаев заболевания корью.



Ряд грузинских экспертов опасаются, что корью могут заразиться полмиллиона граждан страны. По их данным, более 10% населения страны в возрасте от 20 до 40 лет не имеет иммунитета против заболевания.



Несмотря на то, что грузинские врачи призывают родителей серьезно относиться к вопросу прививок и ни в коем случае не пропускать их, приблизительно 10% детей в Грузии так и не прошли вакцинацию.



Не исключено, что в ближайшем будущем школы и детские сады в Грузии перестанут принимать детей, которым не делали прививки.















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