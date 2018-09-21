|
|
В результате стрельбы в центре Тбилиси ранен сын врача патриарха Грузии
21.09.2018 19:30
Один из молодых людей, раненых в ходе стрельбы и поножовщины в центре Тбилиси, оказался сыном кардиолога Шалвы Петриашвили – личного врача Католикос-Патриарха всея Грузи Илии Второго. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».
Сын врача патриарха — 21-летний Гиви Петриашвили, а также его 23-летний знакомый, были ранены в ночь на пятницу на улице Палиашвили. Жители близлежащих домов сообщили, что слышали с улицы ругань, а после звуки выстрелов.
Обоих пострадавших доставили в клинику имени Алексанра Аладашвили.
«Пациенту Гиви Петриашвили нанесли ранение острым предметом в область правой ягодицы. У второго пациента — 21-летнего молодого человека, было ранение, нанесенное острым предметом в область правой ягодицы, а также два огнестрельных ранения в область левого бедра и щиколотки. Пациентам оказали соответствующую помощь. На данный момент их состояние стабильное», — сказал хирург больницы Вахтанг Шаламберидзе.
Отец Петриашвили, который также работает врачом в клинике Аладашвили, отказывается от комментариев.
Что касается нападавших, то полиция уже изъяла записи с камер видеонаблюдения с места происшествия. Сотрудники МВД ведут активные поисково-розыскные мероприятия для поимки преступников.
Уголовное дело возбудили по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна