В результате стрельбы в центре Тбилиси ранен сын врача патриарха Грузии

21.09.2018 19:30 Один из молодых людей, раненых в ходе стрельбы и поножовщины в центре Тбилиси, оказался сыном кардиолога Шалвы Петриашвили – личного врача Католикос-Патриарха всея Грузи Илии Второго. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2».



Сын врача патриарха — 21-летний Гиви Петриашвили, а также его 23-летний знакомый, были ранены в ночь на пятницу на улице Палиашвили. Жители близлежащих домов сообщили, что слышали с улицы ругань, а после звуки выстрелов.



Обоих пострадавших доставили в клинику имени Алексанра Аладашвили.



«Пациенту Гиви Петриашвили нанесли ранение острым предметом в область правой ягодицы. У второго пациента — 21-летнего молодого человека, было ранение, нанесенное острым предметом в область правой ягодицы, а также два огнестрельных ранения в область левого бедра и щиколотки. Пациентам оказали соответствующую помощь. На данный момент их состояние стабильное», — сказал хирург больницы Вахтанг Шаламберидзе.



Отец Петриашвили, который также работает врачом в клинике Аладашвили, отказывается от комментариев.



Что касается нападавших, то полиция уже изъяла записи с камер видеонаблюдения с места происшествия. Сотрудники МВД ведут активные поисково-розыскные мероприятия для поимки преступников.



Уголовное дело возбудили по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств».















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