Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Возле парламента произошел инцидент между Зазой Саралидзе и правоохранителями


22.09.2018   12:29
Перед зданием парламента в Тбилиси произошел инцидент между Зазой Саралидзе и правоохранителями.

Как сообщил Заза Саралидзе агентству «IPN», он пытался занести не территорию надувной матрас, но правоохранители не дали ему такой возможности. По его же словам, полиция объяснила это тем, что по территории проходит много туристов.

После этого Заза Саралидзе принял решение разложить матрас не на ступенях парламента, а на пешеходной части перед зданием. Саралидзе заявляет, что не намерен покидать территорию.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Леван Мехузла назначен на пост председателя Национального агентства вина
Глава МВФ: Экономика Грузии подает признаки восстановления
В Грузии изъяли контрабандные сигареты на 7,6 тыс долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Россиянку осудили в Абхазии за попытку ввоза рекордного количества наркотиков
130 жителей Гальского района поступили в ВУЗы Грузии
В школы Гальского района Абдхазии пошли почти 400 первоклассников
Брайан Уитмор: Абхазам и осетинам в итоге придется решать, хотят они быть провинцией России, или жить в европейской Грузии
Люк Коффи: США могут помочь Грузии в более успешном осуществлении мирной инициативы правительства
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Прокуратура Грузии проверит аудиозаписи о вымогательстве у Omega Group
Реализация ЮГК станет важным вкладом Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы - Янкаускас
Представитель НАТО подтвердила курс Брюсселя на сближение с Грузией
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна