Возле парламента произошел инцидент между Зазой Саралидзе и правоохранителями

22.09.2018 12:29 Перед зданием парламента в Тбилиси произошел инцидент между Зазой Саралидзе и правоохранителями.



Как сообщил Заза Саралидзе агентству «IPN», он пытался занести не территорию надувной матрас, но правоохранители не дали ему такой возможности. По его же словам, полиция объяснила это тем, что по территории проходит много туристов.



После этого Заза Саралидзе принял решение разложить матрас не на ступенях парламента, а на пешеходной части перед зданием. Саралидзе заявляет, что не намерен покидать территорию.















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