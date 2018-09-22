В детском саду села Гегути отравились дети

22.09.2018 12:33 В детсаду села Гегути Цкалтубского муниципалитета отравились 10 воспитанников. Причины интоксикации пока неизвестны.



По информации Министерства здравоохранения, 22 сентября в 12:00 представитель Центра контроля заболеваний Паата Имнадзе посетит детсад и ознакомится с ситуацией на месте.















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