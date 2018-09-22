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В Панкиси произошел инцидент - водитель пытался наехать на детей
22.09.2018 13:39
В селе Дуиси Панкисского ущелья, где местные жители проводили акцию протеста против развлекательных мероприятий в рамках празднования "Панкисоба 2018", задержан один мужчина, который пытался наехать на своей автомашине на детей. В результате инцидента пострадали несколько детей. Плохо стало женщине, ставшей свидетельницей инцидента. Водитель задаржен.
Задержанный мужчина является представителем одной из организаций, принимающих участие в "Панкисоба 2018". После того, к в результате протеста местных жителей празднование было сорвано, мужчина, предположительно, пытался попасть на место проведения праздника, чтобы забрать свои вещи. Дорога была перекрыта детьми. Несмотря на это, он попытался прорвать оцепление и наехал на детей.
Местные жители отреагировали сразу - они попытались вытащить водителя из машины и избили, также пытались повредить автомобиль. Подоспела полиция, которая задержала водителя. Виновник инцидента в настоящее время переведен на опрос в полицию.
Следует отметить, что местные жители выступают против проведения праздника в знак протеста против действия властей, которые расстреляли в Панкиси молодого человека Темирлана Мачаликашвили, а его убийца, или виновник его убийства до сих пор не наказаны.
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