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В Тбилиси сегодня отмечается Международный день без автомобиля


22.09.2018   13:49
Сегодня в Тбилиси отмечается Международный день без автомобиля 2018, в связи с чем с утра в столичном парке Ваке взял старт массовый велопробег, который проводится в рамках Европейской недели мобильности. Мероприятие проходит при поддержке международных организаций и грузинских НПО.

В 2000 году Еврокомиссия установила Международный день без автомобиля, который с тех пор активно отмечается во многих странах Европы и всего мира. Цель — забота об окружающей среде посредством уменьшения пользования автомобилями в центральных районах города, популяризация общественного транспорта, велосипедных и пеших прогулок.

Главный девиз дня — хотя бы на день отказаться от пользования личным автомобилем в пользу «здорового» транспорта — велосипеда, общественного транспорта или ходьбы.






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