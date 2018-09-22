Водитель - участник инцидента в Панкиси переведен на опрос в полицию

22.09.2018 14:49 Водитель, участвовавший в инциденте у мемориала Славы в Панкиси, переведен на опрос в полицию. Правоохранители задержали водителя около мемориала Славы, где проводили акцию родственники и близкие семьи Темирлана Мачаликашвили.



Инцидент произошел около часа назад, когда протестующие заблокировали проезд с целью помешать автомобилям проехать на праздник Панкисоба. Водитель попытался заехать на территорию мемориала, во время чего пострадали несколько участников акции.



На территории была мобилизована патрульная полиция.















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