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Водитель - участник инцидента в Панкиси переведен на опрос в полицию
22.09.2018 14:49
Водитель, участвовавший в инциденте у мемориала Славы в Панкиси, переведен на опрос в полицию. Правоохранители задержали водителя около мемориала Славы, где проводили акцию родственники и близкие семьи Темирлана Мачаликашвили.
Инцидент произошел около часа назад, когда протестующие заблокировали проезд с целью помешать автомобилям проехать на праздник Панкисоба. Водитель попытался заехать на территорию мемориала, во время чего пострадали несколько участников акции.
На территории была мобилизована патрульная полиция.
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