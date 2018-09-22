Факт отравления детей, помимо Гегути, зафиксирован ещё в пяти селах муниципалитета Цхалтубо

22.09.2018 14:57 Помимо села Гегути, факт отравления детей зафиксирован ещё в пяти селах муниципалитета Цхалтубо. В различные больницы с симптомами отравления в общей сложности попали 26 детей, — сообщила Первому каналу заместитель управляющего детскими садами муниципалитета Цхалтубо Нино Кучухидзе.



Сейчас в Гегути для ознакомления с ситуацией находится руководитель Научного совета Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Паата Имнадзе. По его словам, зафиксирована кишечная инфекция, причиной которой, вероятно, стал пищевой продукт.



«Это была кишечная инфекция, однако какой продукт вызвал отравления пока не установлено», — сказал Паата Имнадзе.



Продукты, использовавшиеся в детских садах Цхалтубо, сейчас проверяет Национальное агентство продовольствия. Результаты исследования станут известны через несколько дней, а до этого детские сады временно закрыты.



Воспитанники детского сада Гегути отравились несколько дней назад. Дети лечатся в больнице города Кутаиси.















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