|
|
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе установил два мировых рекорда
22.09.2018 18:58
Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе установил два мировых рекорда. На проходящем в Тбилиси Чемпионате Грузии по тяжелой атлетике Талахадзе поднял в толчке 264 кг, это мировой рекорд. Кроме того, Талахадзе улучшил мировой рекорд в двоеборье, подняв в сумме 478 кг и став атлетом с наилучшим результатом в мире.
Лаша Талахадзе успешно выступил на Чемпионате Грузии по тяжелой атлетике и стал чемпионом страны в весовой категории 105+ кг.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна