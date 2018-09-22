Тяжелоатлет Лаша Талахадзе установил два мировых рекорда

22.09.2018 18:58 Грузинский тяжелоатлет Лаша Талахадзе установил два мировых рекорда. На проходящем в Тбилиси Чемпионате Грузии по тяжелой атлетике Талахадзе поднял в толчке 264 кг, это мировой рекорд. Кроме того, Талахадзе улучшил мировой рекорд в двоеборье, подняв в сумме 478 кг и став атлетом с наилучшим результатом в мире.



Лаша Талахадзе успешно выступил на Чемпионате Грузии по тяжелой атлетике и стал чемпионом страны в весовой категории 105+ кг.















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