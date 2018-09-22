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«Резолюция тишины - Абхазия» - В Тбилиси пройдет выставка французского фотографа


22.09.2018   20:24
«Резолюция тишины — Абхазия» — так называется выставка работ французского фотографа Орельена Виллета, которая пройдет в Национальном музее Грузии имени Симона Джанашиа с 27 сентября по 7 октября.

Выставка организована фондом «Евроарт» (Грузия) и «Артеко» (Королевство Нидерландов) совместно с грузинскими и зарубежными партнерами в Национальном музее Джанашиа.

27 сентября в день открытия выставки, 25 лет назад около 250 000 человек были вынуждены были покинуть Абхазию. Как отмечают организаторы выставки, грузинская публика помнит Абхазию как одну из самых красивых частей страны, куда люди приезжали на отдых, за положительной энергией каждый сезон.

Орельен Виллет посетил Абхазию в 2016 году.






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