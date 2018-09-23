|
|
11 граждан Грузии пострадали в ДТП в Турции
23.09.2018 21:36
11 граждан Грузии пострадали в ДТП в Турции. Авария произошла на дороге Сарпи-Кемальпаша приблизительно в 10:00.
По информации министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе, пострадавшие были переведены в больницы Турции, их состояние здоровья удовлетворительное, их жизнь вне опасности. При этом семеро человек пока остаются под наблюдением врачей, и ожидается, что к вечеру они будут выписаны из больниц, а четверо пострадавших уже покинули клиники.
«Генеральное консульство находится в контакте с врачами медицинских учреждений и отслеживает состояние здоровья граждан Грузии», — сказал Заал Микеладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна