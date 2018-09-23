11 граждан Грузии пострадали в ДТП в Турции

23.09.2018 21:36 11 граждан Грузии пострадали в ДТП в Турции. Авария произошла на дороге Сарпи-Кемальпаша приблизительно в 10:00.



По информации министра здравоохранения Аджарии Заала Микеладзе, пострадавшие были переведены в больницы Турции, их состояние здоровья удовлетворительное, их жизнь вне опасности. При этом семеро человек пока остаются под наблюдением врачей, и ожидается, что к вечеру они будут выписаны из больниц, а четверо пострадавших уже покинули клиники.



«Генеральное консульство находится в контакте с врачами медицинских учреждений и отслеживает состояние здоровья граждан Грузии», — сказал Заал Микеладзе.















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