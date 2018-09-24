Адвокат Мерабишвили заявляет о возможном отравлении своего подзащитного

24.09.2018 11:28 Адвокаты Вано Мерабишвили перешлют информацию о состоянии его здоровья иностранным специалистам. Диагноз уже изучают грузинские врачи. Предположительно через неделю будет известно, его плохое самочувствие является следствием интоксикации или только болезнью.



Последние три месяца состояние здоровья бывшего министра МВД и премьер-министра предыдущей власти день изо дня ухудшается, и настолько, что его адвокат и врачи заговорили об отравлении.



Противоположное утверждают в пенитенциарной службе, где не подтверждают информацию об ухудшении состояния здоровья Мерабишвили, а более конкретное заявление служба распространит сегодня.



Сегодня же адвокат Мерабишвили планирует сделать заявление после того, как посетит в камере своего подзащитного.

















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