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Всемирная шахматная олимпиада торжественно открылась в Грузии


24.09.2018   14:13
43-я Всемирная шахматная олимпиада открылась торжественной церемонией на черноморском побережье Грузии.

Церемония проходила в Black Sea Arenа в курортном Шекветили. Помимо участников турнира из 185 стран мира, на мероприятии присутствовали известные грузинские спортсмены и почетные гости, члены правительства Аджарии, вице-президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Георгиос Макропулос, а также президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Глава государства назвал большим праздником для страны проведение Всемирной шахматной олимпиады в Батуми.

«Шахматы в Грузии всегда пользовались большой популярностью, мы гордимся тем, что наши шахматистки Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе по пять раз завоевывали звание чемпионок мира, а Нана Александрия и Нана Иоселиани по два раза становились вице-чемпионками мира. Проведение Всемирной шахматной олимпиады в Грузии — это большой праздник не только для шахматистов, но и для всей страны», — сказал Маргвелашвили.

Вклад грузинской шахматной школы в развитие этого вида спорта отметил и вице-президент ФИДЕ.

«Грузия — страна легенд шахмат, таких как Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе. В общей сложности, Грузия в течение 29 лет занимала титул чемпиона мира среди женщин. Независимая Грузия четыре раза становилась победительницей Всемирных шахматных олимпиад», — сказал Макропулос.

Он также поблагодарил правительство Грузии за достойную подготовку 43-й Всемирной шахматной олимпиады. Вице-президент ФИДЕ и президент Грузии объявили Всемирную шахматную олимпиаду открытой.

После этого в зале прозвучали гимны Грузии и ФИДЕ. Завершилась церемония гала-концертом с участием Государственного симфонического оркестра, Национального балета «Сухишвили», а также популярных эстрадных и фольклорных грузинских исполнителей.

Официальная часть турнира стартует в Батуми 24 сентября и продлится до 5 октября. Церемония закрытия олимпиады пройдет 6 октября. Также в Батуми 3 октября состоится конгресс ФИДЕ, на котором будет избран новый президент федерации.






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