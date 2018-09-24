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43-я Всемирная шахматная олимпиада открылась грандиозным концертом на Black Sea Arena
24.09.2018 14:29
С 23 сентября по 5 октября включительно в Батуми состоится громадный спортивный форум. Для присутствия на нем в Грузию приедут до 4 000 гостей из 185 стран мира.
Масштабное шоу на Black Sea Arena открыл министр образования, культуры, и спорта Михаил Батиашвили.
"Я желаю успехов участникам, а особую поддержку команде наших девушек и ребят. Успехов каждой шахматной доске"- заявил в своем выступлении Михаил Батиашвили.
Музыку для торжественного церемониала открытия олимпиады специально создали Николоз Рачвели и DJ Кордзи, а балетный номер поставила Нино Ананиашвили. "Сухишвили" предстали перед 10 000 зрителями с новыми танцами, над которыми работал Илико Сухишвили.
Церемония открытия объединяет представителей как классической, так и современной культуры. У гостей, приехавших на Black Sea Arena, будет возможность увидеть на сцене Нино Катамадзе, Ладо Атанели, Лизу Багратиони, Георгия Шиукашвили, Георгия Цагарели, Нику Кочарова и Young Georgian Lolitaz, фольклорный ансамбль "Лашари", государственную капеллу Аджарии, и разумеется, Национальный симфонический оркестр имени Евгения Микеладзе под руководством Николоза Рачвели, и Государственную труппу грузинского национального балета имени Илико Сухишвили и Нино Рамишвили.
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