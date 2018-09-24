Молодой волк выкопал туннель и сбежал из приюта в Грузии

24.09.2018 14:33 Волк сбежал из приюта для собак в Грузии. Такое сообщение распространил хозяин заведения Тамаз Элизбарашвили.



Животное по имени Сери несколько дней назад привезли сотрудники министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства в приют в Цхваричамиа (регион Мцхета-Мтианети) из села Коби Казбегского района. Однако волк сумел выкопать тоннель под электрозабором и сбежал из приюта.



"Он не входит в коммуникацию с людьми и не нападает. Предположительно, он не останется в лесу Сабудара, поскольку исходя из его возраста (1,4 года), постарается найти напарника", - цитирует сообщение приюта "Новости-Грузия".



Всех увидевших сбежавшего волка просят позвонить на горячую линию Министерства.















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