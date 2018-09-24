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Еще 6 детей доставлены в кутаисскую клинику с интоксикацией


24.09.2018   16:11
Из-за интоксикации из Цхалтубо в кутаисскую клинику перевели еще 6 детей. Детей ночью поэтапно доставили в клинику «Медикал сити».

Глава отделения инфекционных заболеваний Нугзар Маглакелидзе заявляет, что дети попали в клинику с теми же симптомами, что и в предыдущих случаях. По его же словам, пока есть подозрение на шигеллез, это кишечная инфекция, причиной которой могут быть овощи или молочные продукты. Однако точно на данном этапе об этом сказать не могут.

Что касается 11 детей, доставленных в предыдущие дни, 4 из них выписаны, а 7 до сих пор находятся в клинике. Напомним, несколько дней назад в детсадах Цхалтубского муниципалитета было зафиксировано отравление детей. В связи с этим в детсадах муниципалитета был приостановлен учебный процесс.







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