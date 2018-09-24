Планетарий Национального дворца учащейся молодёжи получил полный комплект телескопа

24.09.2018 16:59 В Национальном дворце учащейся молодёжи открылся обновленный класс астрономии. По инициативе фонда «Евроарт» и поддержке мэрии Тбилиси, планетарий Национального дворца учащейся молодёжи получил полный комплект телескопа.



На телескопе присутствуют автографы астронавтов Европейского космического агентство (ESA) и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).



С помощью телескопа желающие смогут наблюдать за Луной, планетами солнечной системы и другими небесными телами. В обновленном классе астрономии и планетарии дворца подросткам проведут познавательные лекции.



Кроме телескопа, дворец получил книги, журналы, карты Луны, а также специальные программы, благодаря которым можно высчитать, когда лучше всего наблюдать за небесными телами.















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