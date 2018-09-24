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В ходе работ по восстановлению собора Никорцминда обнаружили остатки древнего рельефа
24.09.2018 17:09
В ходе работ по восстановлению собора Никорцминда обнаружили остатки древнего рельефа. Об этом сообщает группа реставраторов под руководством Александра Рубашвили и Наны Купрашвили.
Реставратор Элене Торгваидзе заявляет, что два часа назад, в восточной части собора, в нижней части купола, в частности под покрытием крыши обнаружен рельеф, на котором изображен архиерей.
Реставраторы предполагают найти и другие остатки.
По их словам, они уже сообщили Национальному агентству охраны культурного наследия о находке.
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