В ходе работ по восстановлению собора Никорцминда обнаружили остатки древнего рельефа

24.09.2018 17:09 В ходе работ по восстановлению собора Никорцминда обнаружили остатки древнего рельефа. Об этом сообщает группа реставраторов под руководством Александра Рубашвили и Наны Купрашвили.



Реставратор Элене Торгваидзе заявляет, что два часа назад, в восточной части собора, в нижней части купола, в частности под покрытием крыши обнаружен рельеф, на котором изображен архиерей.



Реставраторы предполагают найти и другие остатки.



По их словам, они уже сообщили Национальному агентству охраны культурного наследия о находке.















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