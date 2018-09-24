Николоз Шеразадашвили принес Испании первое историческое «золото» Чемпионата Мира по дзюдо

24.09.2018 18:43 Выступающий за сборную Испании Николоз Шеразадашвили завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку. Он первый в истории Испании чемпион мира по дзюдо.



Николоз Шеразадашвили (весовая категория до 90 кг) в финальном поединке ипоном нанес поражение кубинцу Ивану Сильве Моралесу.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

