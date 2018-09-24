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Николоз Шеразадашвили принес Испании первое историческое «золото» Чемпионата Мира по дзюдо


24.09.2018   18:43
Выступающий за сборную Испании Николоз Шеразадашвили завоевал золотую медаль чемпионата мира по дзюдо, который проходит в Баку. Он первый в истории Испании чемпион мира по дзюдо.

Николоз Шеразадашвили (весовая категория до 90 кг) в финальном поединке ипоном нанес поражение кубинцу Ивану Сильве Моралесу.






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