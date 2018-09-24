У детей, отравившихся в детсаду Цхалтубо, установили дизентерию

24.09.2018 19:03 Всем детям, доставленным сегодня из Цхалтубо в кутаисскую инфекционную больницу, поставлен диагноз шигеллез (дизентерия), - об этом «IPN» сообщил лечащий врач Нугзар Маглакелидзе.



Причины произошедшего изучает Национальное агентство продовольствия. Как заявляют в клинике, на данный момент в инфекционной больнице «Медикал сити» остаются десять детей, шесть из низ госпитализированы сегодня. В течение трех дней из детсадов Цхалтубо всего в Кутаиси доставлены 32 ребенка.















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