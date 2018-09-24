|
|
У детей, отравившихся в детсаду Цхалтубо, установили дизентерию
24.09.2018 19:03
Всем детям, доставленным сегодня из Цхалтубо в кутаисскую инфекционную больницу, поставлен диагноз шигеллез (дизентерия), - об этом «IPN» сообщил лечащий врач Нугзар Маглакелидзе.
Причины произошедшего изучает Национальное агентство продовольствия. Как заявляют в клинике, на данный момент в инфекционной больнице «Медикал сити» остаются десять детей, шесть из низ госпитализированы сегодня. В течение трех дней из детсадов Цхалтубо всего в Кутаиси доставлены 32 ребенка.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна