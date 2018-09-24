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В Музее Грузии состоялась презентация кованой обложки для рукописи «Витязя в тигровой Шкуре»
24.09.2018 20:16
После 44-летней эмиграции Грузию посетил известный грузинский скульптор Гуджи Амашукели.
В Музее Грузии состоялась презентация созданной им кованой обложки для рукописи «Витязя в тигровой Шкуре».
Уникальный музейный экземпляр «Витязя в тигровой шкуре» был создан в 2018 году по инициативе семей Гиви и Дмитрия Абдушелишвили группой художников и каллиграфов в Тбилиси и Париже. Каллиграфы – Давид Маисурадзе, Георгий Сисаури, Нино Икашвили, Ана Гокадзе и Леван Цхвиравашвили.
Кованая обложка уникальной сокровищницы национального значения изготовлена из серебра. Использовано около 20 наименований драгоценных камней — серпентин, пиренейский камень, серая и красная яшма, аметист, горный хрусталь, розовый кварц, агат, содалит, халцедон, лазурит, соколиный глаз, амазонит, авантюрин, танзанит. В работе также используются метеоритные камни.
После презентации уникальный экземпляр «Витязя в тигровой шкуре» отправится в Нью-Йорк, США, где займет место в арт-коллекции ООН.
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