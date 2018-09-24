УЕФА может сократить Лигу Европы до 32 клубов

24.09.2018 21:23 Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли в интервью Football Italia приоткрыл завесу тайны над планами Европейского футбольного союза (УЕФА) реформировать Лигу Европы.



"Мы работаем над введением третьего турнира вместе с УЕФА. Клубы очень желали, чтобы у них было больше шансов участвовать в европейских турнирах в течение сезона. Мы также рассматриваем возможность сократить количество команд в Лиге Европы с 48 до 32", - цитирует Аньелли "Матч ТВ".



Функционер посетовал на неравенство между клубами из Испании, Англии и Германии и остального мира. По его словам, треть доходов приносят 12 самых богатых команд мира.



"Мы должны думать о том, какой футбол мы хотим оставить для наших детей. В 70-х и 80-х годах кубок европейских чемпионов выигрывали такие команды, как "Аякс" и "Бенфика". Сейчас сложно видеть их на вершине из-за огромного экономического неравенства между ними и клубами из Испании, Англии и Германии.



Ранее президент УЕФА Александр Чеферин говорил, что в организации не рассматривают вариант создания нового, третьего по значимости еврокубка.



Ожидается, что он будет похож на проводившийся в прошлом Кубок обладателей кубков. В розыгрышах этого трофея, последний из которых прошел в 1999 году, участвовали победители национальных кубковых турниров.















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