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УЕФА может сократить Лигу Европы до 32 клубов


24.09.2018   21:23
Президент туринского "Ювентуса" Андреа Аньелли в интервью Football Italia приоткрыл завесу тайны над планами Европейского футбольного союза (УЕФА) реформировать Лигу Европы.

"Мы работаем над введением третьего турнира вместе с УЕФА. Клубы очень желали, чтобы у них было больше шансов участвовать в европейских турнирах в течение сезона. Мы также рассматриваем возможность сократить количество команд в Лиге Европы с 48 до 32", - цитирует Аньелли "Матч ТВ".

Функционер посетовал на неравенство между клубами из Испании, Англии и Германии и остального мира. По его словам, треть доходов приносят 12 самых богатых команд мира.

"Мы должны думать о том, какой футбол мы хотим оставить для наших детей. В 70-х и 80-х годах кубок европейских чемпионов выигрывали такие команды, как "Аякс" и "Бенфика". Сейчас сложно видеть их на вершине из-за огромного экономического неравенства между ними и клубами из Испании, Англии и Германии.

Ранее президент УЕФА Александр Чеферин говорил, что в организации не рассматривают вариант создания нового, третьего по значимости еврокубка.

Ожидается, что он будет похож на проводившийся в прошлом Кубок обладателей кубков. В розыгрышах этого трофея, последний из которых прошел в 1999 году, участвовали победители национальных кубковых турниров.






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