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В Кафедральном соборе Самеба завтра состоится очередное массовое крещение детей


24.09.2018   21:33
В Кафедральном соборе Пресвятой Троицы — Самеба 25 сентября состоится 55-ое по счету массовое крещение, сообщили корр. «Новости-Грузия» в Патриархии Грузии.

Крещение начнется во второй половине дня. Еще 620 детей станут крестниками Патриарха Грузии. К восьми часам вечера Святейший благословит своих крестников.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.

К этому времени у Ильи II более 36,1 тысячи крестников. Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба в Тбилиси.






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