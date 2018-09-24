|
|
В Кафедральном соборе Самеба завтра состоится очередное массовое крещение детей
24.09.2018 21:33
В Кафедральном соборе Пресвятой Троицы — Самеба 25 сентября состоится 55-ое по счету массовое крещение, сообщили корр. «Новости-Грузия» в Патриархии Грузии.
Крещение начнется во второй половине дня. Еще 620 детей станут крестниками Патриарха Грузии. К восьми часам вечера Святейший благословит своих крестников.
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Цель данной инициативы — улучшение демографического положения в стране.
К этому времени у Ильи II более 36,1 тысячи крестников. Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба в Тбилиси.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна