Сборная Грузии успешно стартовала на шахматной Олимпиаде

25.09.2018 10:55 Первая женская сборная Грузии по шахматам одолела команду Южной Кореи со счетом 3-1 в первом туре 43-ей шахматной Олимпиады в Батуми.



Партии успешно завершили – Нана Дзагнидзе, Бела Хотенашвили и Мери Арабидзе. Встречу на второй доске уступила Лела Джавахишвили.



Вторая женская сборная Грузии по шахматам, в состав которой входили Инга Чархалашвили, Софио Гвенетадзе, Софио Хуцишвили и Миранда Микадзе, одолела команду Южной Африки со счетом 4-0. С таким же счетом победила сборную Сейшел третья команда нашей страны, в которой сражались Нино Хомерики, Мариам Джаниашвили, Лиле Коридзе и Тамар Эсадзе.



В первом туре Олимпиады первая мужская сборная Грузии состязалась с командой Международного шахматного комитета с нарушенным слухом. Партию на первой доске в ничью закончил Баадур Джобава. Михаил Мчедлишвили, Леван Панцулая и Михаил Джоджуа зафиксировали победы.



На второй доске член второй мужской сборной Грузии Торнике Саникидзе разделил очко с противником. Сборная Грузии одолела команду Лихтенштейна со счетом 3,5-0,5. Успешно выступили Давид Магалашвили, Ираклий Берадзе и Гига Купарадзе. Третья команда нашей страны победила сборную Макау со счетом 4-0. В первом туре в третьей команде играли Ноэ Тутисани, Лука Оболадзе, Николоз Петриашвили и Николоз Качарава.















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