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Для получения квартир в Тбилиси и Марнеули началось заполнение заявок семей беженцев


25.09.2018   11:55
Для получения квартир в Тбилиси и Марнеули началось заполнение заявок семей беженцев. Об это заявил заместитель министра вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, здравоохранения и социальной защиты Григол Гиоргадзе.

По его словам, квартиры в новом корпусе в Тбилиси получат 342 вынужденно перемещенные семьи. Заполнить заявку могут беженцы, регистрированные в Тбилиси до первого июня 2013 года.

«На данном этапе, в соответствии с критериями долгосрочного расселения, будут распределены двух и трехкомнатные квартиры. Кроме того, в Тбилиси закроются несколько аварийных объектов. Что касается Марнеули, заявки с требованием долгосрочного расселения будут заполнять семьи беженцев, регистрированных в регионе Квемо Картли. Жилье в Марнеули получат 18 семей. Что касается семьей, которые уже заполнили заявки для получения жилья, представить дополнительную документацию им придется только в случае дополнительных обстоятельств», — заявил Гиоргадзе.

По его словам, прием заявок как в Тбилиси, так и Марнеули, продлится до 5 октября 2018 года.

«Заполнить заявку можно будет как в министерстве и его территориальных органах, так и любом филиале Дома юстиции. Создана единая электронная база заявок. В систему уже загрузили более 30 тысяч заявок. Вместе с тем, планируется создать веб-страницу, которое будет присваивать беженцам баллы в электронном формате и семьи оперативно будут получать информацию о всех этапах рассмотрения заявок», — заявил заместитель министра.






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