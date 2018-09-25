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Высота волн на Черном море составит четыре метра – запрещается входить в воду
25.09.2018 13:43
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, высота волн на Черном море составит четыре метра. Запрещается входить в воду.
«Служба по управлению чрезвычайными ситуациями предупреждает, что по причине ухудшения погоды с 18:00 25 сентября на Черном море ожидается 4-5 балльный шторм. Высота волн достигнет от 3.5 до 4 метров, из-за чего запрещается входить в море. На всех спасательных башнях подняты красные флажки.
Обращается внимание на запрещающие знаки! Просим соблюдать рекомендации спасателей», — отмечается в информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
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