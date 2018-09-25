28 сентября в Тбилиси откроется Международный саммит традиционного промысла и дизайна – «Этнофест 2018»

25.09.2018 14:38 28 сентября в Тбилиси откроется Международный саммит традиционного промысла и дизайна – «Этнофест 2018». О запланированных мероприятиях организаторы рассказали сегодня на пресс-конференции в сакребуло Тбилиси.



В течение трех дней саммит примет более 150 мастеров, дизайнеров и производителей из Грузии, Армении и Азербайджана. Мероприятие состоится в выставочном центре «Экспо Джорджия».



В рамках саммита запланированы публичные лекции, воркшопы, семинары и образовательные выставки.















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