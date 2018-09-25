|
|
28 сентября в Тбилиси откроется Международный саммит традиционного промысла и дизайна – «Этнофест 2018»
25.09.2018 14:38
28 сентября в Тбилиси откроется Международный саммит традиционного промысла и дизайна – «Этнофест 2018». О запланированных мероприятиях организаторы рассказали сегодня на пресс-конференции в сакребуло Тбилиси.
В течение трех дней саммит примет более 150 мастеров, дизайнеров и производителей из Грузии, Армении и Азербайджана. Мероприятие состоится в выставочном центре «Экспо Джорджия».
В рамках саммита запланированы публичные лекции, воркшопы, семинары и образовательные выставки.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна