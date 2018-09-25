Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

28 сентября в Тбилиси откроется Международный саммит традиционного промысла и дизайна – «Этнофест 2018»


25.09.2018   14:38
28 сентября в Тбилиси откроется Международный саммит традиционного промысла и дизайна – «Этнофест 2018». О запланированных мероприятиях организаторы рассказали сегодня на пресс-конференции в сакребуло Тбилиси.

В течение трех дней саммит примет более 150 мастеров, дизайнеров и производителей из Грузии, Армении и Азербайджана. Мероприятие состоится в выставочном центре «Экспо Джорджия».

В рамках саммита запланированы публичные лекции, воркшопы, семинары и образовательные выставки.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Вокруг компании «Омега» разрастает коррупционный скандал
Bloomberg включил Грузию в топ-10 самых быстрорастущих туристических направлений
Цифры Грузстата не отражают реалии - Арчвадзе
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Премьер Грузии рассказал в ООН об инициативе «Шаг к лучшему будущему»
За восемь месяцев на дорогах Абхазии погибли 48 человек
В Абхазии придумали амнистию для заключенных
Три человека погибли в ДТП в Абхазии
Учащимся Гальского района запретили участвовать в мероприятиях НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламент Дагестана утвердил нового премьер-министра республики
«Европейская Грузия» призывает власти освободить из тюрьмы Вано Мерабишвили
Премьер-министр Грузии на встрече с генеральным секретарем ООН говорил о мирной инициативе правительства
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна