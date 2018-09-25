Воспитательница получила условный срок за выпавшего из окна ребенка

25.09.2018 16:07 Тбилисский городской суд признал виновными в халатности воспитательницу одного из детсадов Тбилиси и ее помощницу после того, как в этом трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Обе женщины приговорены к 3 годам условного срока. Об этом говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.



Несчастный случай произошел 25 сентября 2017 года в детском саду в пригороде столицы — поселке Поничала. По данным следствия, в тот день обвиняемые оставили без присмотра в комнате трехлетнего ребенка. В результате падения из окна ребенок получил серьезные травмы.



Уголовное дело против обвиняемых было возбуждено по статье «халатность, повлекшая смерть человека или иные тяжкие последствия», что наказывается лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.















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