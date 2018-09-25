|
|
Воспитательница получила условный срок за выпавшего из окна ребенка
25.09.2018 16:07
Тбилисский городской суд признал виновными в халатности воспитательницу одного из детсадов Тбилиси и ее помощницу после того, как в этом трехлетний ребенок выпал из окна второго этажа. Обе женщины приговорены к 3 годам условного срока. Об этом говорится в сообщении на сайте Главной прокуратуры Грузии.
Несчастный случай произошел 25 сентября 2017 года в детском саду в пригороде столицы — поселке Поничала. По данным следствия, в тот день обвиняемые оставили без присмотра в комнате трехлетнего ребенка. В результате падения из окна ребенок получил серьезные травмы.
Уголовное дело против обвиняемых было возбуждено по статье «халатность, повлекшая смерть человека или иные тяжкие последствия», что наказывается лишением свободы сроком от 2 до 5 лет.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна