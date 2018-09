Cпустя 13 лет выставка «We Remember!» вновь пройдет в Тбилиси

25.09.2018 19:07 27 сентября текущего года, в день падения Сухуми, международная инициативная группа "AРKHAZETI" и общество грузин Латвии "GEORGIKA" по прошествии 13 лет вновь проводят в Тбилиси информационную выставку-акцию "WE REMEMBER" (Помним!), посвященную 25-й годовщине трагедии в Абхазии. Выставка пройдет в выставочном зале Национальной библиотеки парламента Грузии по адресу: Тбилиси, улица Л. Гудиашвили №7, с 13:00 до 19:00 часов.



На выставке в основном будут представлены фотоснимки американского журналиста и фотокорреспондента Линкольна Малколма, который в те злосчастные 1992-1993 годы со своим фотоаппаратом оказался в эпицентре военных событий в Абхазии, на обеих сторонах.



Движение "WE REMEMBER" берет начало в 2005 году, когда международная инициативная группа интернет портала www.abkhazeti.ru (в основном беженцы из Абхазии) на скудные средства, собранные своими и силами сочувствующих из разных стран мира, закупила материалы, и устроила в Тбилиси выставку "WE REMEMBER" (Помним!) 27 сентября 2005 года в галерее "Копала". Тогда выставку посетили тысячи людей разных национальностей, а также иностранцы.



В разное время удалось провести выставку "WE REMEMBER" в разных странах мира: в апреле 2006 года фотовыставка, посвященная геноциду грузин в Абхазии в грандиозном масштабе была проведена в фойе офиса ООН, в ходе заседания в том же здании, посвященном рассмотрению Советом безопасности положения в Абхазии. Выставка и там привлекла большое внимание посетителей. 27 сентября того же года аналогичные акции-выставки "WE REMEMBER" (Помним!) состоялись в Сан-Франциско и Москве.



Цикл выставки "WE REMEMBER" (Помним) в разные годы успешно проводился также в Прибалтике, Латвии и Эстонии: Riga-2007 (Аtceramies), Tallin-2010 (Mäleatame), Kivioli-2016.



"В текущем году, когда уже прошло четверть века, как по непосредственному политическому вмешательству Российской Федерации, и подстрекательству ее милитаристских сил провокационными действиями абхазских сепаратистов в 1992-93 году разгорелось братоубийственное кровопролитие, которое закончилось 27 сентября 1993 года падением Сухуми, этнической чисткой грузинского населения этого края, и фактической оккупацией Абхазии Россией, мы решили вновь устроить "WE REMEMBER" в Тбилиси, чтобы еще раз напомнить грузинской общественности о происшедшем, и этой молчаливой акцией тихо бить в колокола в знак уважения наших безвинно погибших соотечественников, как напоминание всем, до чего может довести агрессивность в человеке, если ничем ее не обуздать, и что самое плачевное, если у нее найдется защитником и покровителем внешняя заинтересованная сила. Мы ничего не забыли, мы помним всех и все!"- говорят организаторы.



С 28 сентября у посетителей будет возможность увидеть экспонаты выставки в арт-галерее имени Валерия Аркания при Министерстве образования и культуры А/Р Абхазии с 11 до 20 часов, где 30 сентября состоится официальное закрытие выставки "WE REMEMBER Tbilisi 2018".















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ