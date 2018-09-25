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Техперсонал телекомпании «Имеди» объявил забастовку


25.09.2018   19:50
25 технических работников информационной программы «Хроника» на телеканале «Имеди» объявили сегодня, 25 сентября, забастовку. Об этом грузинской службе Радио Свобода сообщил один из участников акции протеста телеоператоров.

По его словам, причиной такой крайней меры стало увольнение с работы двух их коллег и итоги профессионального тестирования, в результате которых некоторым телеоператором незначительно повысили зарплаты, другим же чувствительно их урезали.

Согласно тому же источнику, в знак солидарности с участниками акции забастовку объявили восемь операторов утренних и дневных программ канала. По информации участников акции, руководство телекомпании пообещало, что встретится с бастующими и до завтрашнего вечера решит все спорные вопросы.






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