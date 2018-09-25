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Варлам Липартелиани завоевал серебро на Чемпионате мира по дзюдо


25.09.2018   21:22
Капитан сборной Грузии по дзюдо Варлам Липартелиани выиграл пять схваток на пути к финалу Чемпионата мира в Баку.

До полуфинала грузинский спортсмен выиграл три встречи – в первой встрече он одолел француза Александра Иддира. В 1/8 финала иппоном победил последнюю надежду Азербайджана Эльмара Гасымова. Иппоном завершил он и встречу с египтянином Рамаданом Дарвишем.

В полуфинале турнира Валлам Липартелиани встретился с Лхагвасурэном Отгонбаатаром и одолел его, получив билет в финальную встречу Чемпионата мира.

В заключительной встрече грузинский спортсмен встретился с корейцем Гухнамом Чо, который четвертый раз выступал на мировом первенстве и еще не завоевывал медалей. Чо выиграл в своей карьере два Гранд Слэма, а также серебро на чемпионате Азии (2018) и две бронзы в (2013, 2014).

Для выявления победителя в упорной схватке понадобилось дополнительное время. Через пять минут после начала «золотого очка» кореец успешно выполнил прием и завоевал золото. Капитан сборной Грузии и в этом году довольстовался на Чемпионате мира серебром.






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