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Эксперт ООН изучит положение ЛГБТ общины в Грузии


26.09.2018   11:21
Независимый эксперт ООН Виктор Мадригал-Борлоз приехал в Грузию для того, чтобы изучить ситуацию с правами ЛГБТ общины.

Как сообщили журналистам в тбилисском офисе ООН, эксперт останется в Грузии до 5 октября и изучит вопросы насилия и защиты от дискриминации людей на почве гендерной идентичности и сексуальной ориентации.

Мадригал-Борлоз — юрист, гражданин Коста-Рики. Был назначен экспертом ООН в январе 2018 года сроком на три года. Является генеральным секретарем Международного совета по реабилитации жертв пыток (IRCT), который имеет более 150-и реабилитационных центров в мире. Это независимая международная медицинская организация, которая поощряет и поддерживает реабилитацию жертв пыток и работает над предотвращением пыток во всем мире.

Эксперт посетит Тбилиси, Кутаиси и Батуми, где проведет встречи с представителями исполнительной, законодательной, судебной и местной власти.

Мадригал-Борлоз также встретится с представителями разных религиозных конфессий, с сотрудниками аппарата Народного защитника, частными лицами, работающими над правами ЛГБТ общины. Встречи также пройдут с представителями международных организаций.

«Я также оценю те факторы, которые являются причиной отверженности и унижения ЛГБТ лиц. Изучу причины, вызывающие дискриминацию и насилие, включая социальные предрассудки, и связь между языком ненависти и преступлением, совершенным на почве ненависти», — заявил Мадригал-Борлоз.

В завершении своего визита эксперт подготовит предварительный отчет, который представит журналистам перед отъездом. Окончательный вариант отчета со своими рекомендациями эксперт представит в июне 2019 года на Совета прав человека ООН.






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