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Директор клиники «Аверси» - Вано Мерабишвили были проведены МРТ и лабораторное обследование


26.09.2018   14:08
По информации директора клиники «Аверси» Дмитрия Джорбенадзе, Вано Мерабишвили были проведены МРТ и лабораторное обследование. По его словам, все исследования были назначены личным врачом Мерабишвили.

«Я не смогу ответить на вопрос о том, с какой целью были проведены исследования, так как заказчиком выступил департамент по исполнению наказаний. Ведомство дало нам список исследований, которые мы должны были провести. Максимум завтра результаты исследований будут отправлены пенитенциарному ведомству», — сообщил директор клиники.

Вано Мерабишвили был доставлен на обследование в «Аверси» сегодня утром, он уже покинул клинику.






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