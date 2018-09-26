Музей грузинского изобразительного искусства открылся в Тбилиси

26.09.2018 16:56 Музей грузинского изобразительного искусства открылся на проспекте Руставели в Тбилиси.



В музее будут выставлены более 3500 работ, которые известные грузинские художники создавали за последние 80 лет. Их в частную коллекцию в течение 20 лет собирали основатели музея Гия Джохтаберидзе и Манана Шеварднадзе.



Произведения искусства охватывают период с 1945 года по сегодня. В их числе работы Аполона Кутателадзе, Корнели Санадзе, Нателы Ианкошвили, Эдмонда Каландадзе, Серго Параджанова, Джибсона Хундадзе, Альберта Дилбаряна, Зураба Нижарадзе, Льва Баяхчева, Гиви Тоидзе, Тенгиза Мирзашвили, Радиша Тордия, Темо Джапаридзе, Гаяне Хачатурян, Тамаза Хуцишвили, Гоги Чагелишвили, Ираклия Парджиани.



Выставочное пространство охватывает 7 000 кв. метров и представлено 31 выставочными залами на трех этажах. В музее устроено хранилище, оснащенное по современным технологиям, которое вмещает 6 000 картин, конференц-зал на 120 человек и еще одно выставочное пространство для временных экспозиций.



Посетить музей можно со 2 октября 2018 года.















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