Полиция ограбила участников акции, проходящей на пр. Руставели в Тбилиси

26.09.2018 18:52 Правоохранители отобрали у проводящего акцию протеста отца убитого в Тбилиси подростка Зазы Саралидзе палатку, За этим последовали протест и сопротивление Саралидзе. После этого во время шествия к парламенту ему стало плохо, и он упал. Правоохранители вызвали на место скорую помощь, но Саралидзе продолжил ход, и пришел к парламенту.



«Власть шаг за шагом узнает, что я сделаю, заранее я ничего не скажу» - заявил журналистам Заза Саралидзе.



Он сделал небольшой комментарий в связи с действиями полиции и назвал незаконными их действия.



"Полиция похитила одеяла, палатку, все, что было у меня в машине, я не знаю, куда все это дели. Я вчера взял в мэрии разрешение провести акцию, и поставить палатку, а сейчас я не знаю, что означает действие правоохранителей. Я остаюсь здесь, власть шаг за шагом узнает, что я сделаю, заранее я ничего не скажу"- заявил Заза Саралидзе.



























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