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Гурам Тушишвили cтал чемпионом мира по дзюдо


26.09.2018   18:55
Гурам Тушишвили выиграл четыре схватки на пути к финалу на Чемпионате мира по дзюдо в весовой категории 100+ кг.

В первой встрече на Чемпионате мира в Баку Гурам Тушишвили одержал победу над румыном Даниэлем Натеа. Во втором состязании он одолел украинца Якова Хамо.

Соперником Гурама в 1\4 финала был Рой Майер. Тушишвили завершил бой иппоном.

В полуфинале Гурам встретится с монголом Дуренбаяр Ульзибаяр и одержал победу.

В финальной встрече соперником Гурама Тушишвили будет Ушанги Кокаури, который выступает за Азербайджан.

Финальная схватка вышла напряженной. За минуту и десять секунд до окончания схватки Кокаури заслужил вазари, но судьи отменили очко. До окончания финального противостояния оставалось четыре секунды, когда Тушишвили сделал захват соперника, выполнил прием и завоевал победу иппоном.

Для сборной Грузии это первая залотая медаль на проходящем Чемпионате мира. Бронзу в первый день соревнования завоевал Амиран Папинашвили, а серебро капитан сборной Варлам Липартелиани.






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