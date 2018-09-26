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Гурам Тушишвили cтал чемпионом мира по дзюдо
26.09.2018 18:55
Гурам Тушишвили выиграл четыре схватки на пути к финалу на Чемпионате мира по дзюдо в весовой категории 100+ кг.
В первой встрече на Чемпионате мира в Баку Гурам Тушишвили одержал победу над румыном Даниэлем Натеа. Во втором состязании он одолел украинца Якова Хамо.
Соперником Гурама в 1\4 финала был Рой Майер. Тушишвили завершил бой иппоном.
В полуфинале Гурам встретится с монголом Дуренбаяр Ульзибаяр и одержал победу.
В финальной встрече соперником Гурама Тушишвили будет Ушанги Кокаури, который выступает за Азербайджан.
Финальная схватка вышла напряженной. За минуту и десять секунд до окончания схватки Кокаури заслужил вазари, но судьи отменили очко. До окончания финального противостояния оставалось четыре секунды, когда Тушишвили сделал захват соперника, выполнил прием и завоевал победу иппоном.
Для сборной Грузии это первая залотая медаль на проходящем Чемпионате мира. Бронзу в первый день соревнования завоевал Амиран Папинашвили, а серебро капитан сборной Варлам Липартелиани.
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