Федерация футбола Грузии удостоилась награды УЕФА

27.09.2018 13:51 Грузинская футбольная федерация получила от УЕФА серебряную награду за популяризацию и развитие футбола, а также за пропаганду здорового образа жизни. Об этом сказано в сообщении на сайте ФФГ.



Отдельно УЕФА отметила вовлечение все большего количества людей в проект по популяризации спорта, что важно, так как увеличение массовости футбола является одним из приоритетов евроорганизации. Речь идет о проекте "Любительская Лига", которому дали старт в республике еще в 2016 году и с тех пор он становится масштабнее с каждым годом.



В настоящее время в проект во всех уголках страны вовлечены уже более 400 любительских команд и около восьми тысяч человек.















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