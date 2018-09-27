Грузия заняла седьмое место в рейтинге экономической свободы Института Фрейзера

27.09.2018 14:01 Грузия заняла седьмое место из 162-х стран в рейтинге экономической свободы 2018 года, составленном авторитетным канадским Институтом Фрейзера. Ежегодный отчет экспертов был опубликован 25 сентября, и в нем оцениваются данные за 2016 год.



В этот раз при расчете индекса экономической свободы эксперты использовали 44 различных критерия в пяти сферах: государственные расходы, свобода торговли на международном уровне и регулирование, правовая система и права на собственность, а также устойчивость валюты.



В нынешнем году общий балл Грузии составил 8,2 из 10 максимальных. Таким образом, Грузия улучшила свои позиции. В прошлогоднем рейтинге, где оценивались данные за 2015 год, страна занимала 9-е место с 7,98 баллами.



Что касается отдельных сфер, то, по данным Института Фрейзера, лучше всего в 2016 году в Грузии обстояли дела с устойчивостью валюты. По этому критерию страна набрала 9,22 балла из 10 максимальных. В области государственных расходов Грузия набрала 7,53 балла. Свободу торговли в Грузии канадские экономисты оценили 8,56 баллами, а регулирование – 8,49 баллами.



В новом рейтинге Грузия следует за Гонконгом, Сингапуром, Новой Зеландией, Швейцарией, Ирландией и США.

Если говорить о некоторых странах постсоветского пространства, то в рейтинге экономической свободы Казахстан занял 69 место, Россия – 87, Молдова – 95, Беларусь – 123, а Украина – 134 место.



Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе приветствовал прогресс страны. В своем твиттере он написал, что «позитивные результаты подчеркивают важность осуществления амбициозных реформ, которые принесут реальную пользу бизнесу».



Институт Фрейзера публикует доклад «Экономическая свобода в мире» ежегодно с 1996 года. Эксперты определяют экономическую свободу как отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и обеспечения прав частной собственности.



Новости-Грузия















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