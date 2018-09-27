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В Национальной библиотеке открылась выставка под названием "Помним"
27.09.2018 20:00
В Национальной парламентской библиотеке открылась экспозиция под названием «Помним».
Выставка содержит 112 фотоснимков снятых американскими фотокорреспондентами Линтоном Малкольмом и Джоном Джонсоном.
Экспозиция была устроена при организации международной инициативной группы «Абхазия».
Завтра выставка на три дня переедет в фойе легитимного министерства культуры Абхазской автономной республики.
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