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В Национальной библиотеке открылась выставка под названием "Помним"


27.09.2018   20:00
В Национальной парламентской библиотеке открылась экспозиция под названием «Помним».

Выставка содержит 112 фотоснимков снятых американскими фотокорреспондентами Линтоном Малкольмом и Джоном Джонсоном.

Экспозиция была устроена при организации международной инициативной группы «Абхазия».

Завтра выставка на три дня переедет в фойе легитимного министерства культуры Абхазской автономной республики.






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