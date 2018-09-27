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Задержанный по обвинению в аптечной наркомании Гия Твалавадзе попал в больницу


27.09.2018   20:58
Главу Агентства государственного регулирования медицинской деятельности Минздрава Грузии Гию Твалавадзе, задержанного по делу о незаконной продаже психотропных медикаментов, с сердечным приступом перевезли из тюрьмы в Центр неотложной кардиологии имени Чапидзе. Об этом сегодня сообщила телекомпания «Рустави-2».

Твалавадзе и еще пятерых граждан были задержаны в понедельник по обвинению в незаконной продаже психотропных препаратов в 15 аптеках в Тбилиси и Гори. Самого Твалавадзе обвиняют в том, что он не реагировал на поступление соответствующей информации на горячую линию его ведомства.

Накануне Тбилисский суд отправил Твалавадзе в заключение.

«Твалавадзе перевезли в клинику Чапидзе с приступом стенокардии. Состояние его здоровья тяжелое. Подключен весь медицинский персонал», — сказала адвокат Твалавадзе Лали Апциаури в интервью «Рустави-2».

Между тем врачи клиники считают, что состояние Твалавадзе стабильное.

«Диагноз — острый коронарный синдром. На данный момент проводятся исследования в соответствии с протоколом. Состояние стабильное, проводятся исследования и наблюдение в динамике», — сказал журналистам медицинский директор клиники Заза Лазаришвили.

Сегодня же первый комментарий с момента раскрытия уголовного дела и задержания Твалавадзе сделал министр здравоохранения Давид Сергеенко. Министр находится в Нью-Йорке и принимает участие в работе 73-й ассамблеи ООН.

«Я верю, что Гия Твалавадзе по характеру является порядочным человеком. Я хочу всех попросить — пока он обвиняемый, и суд не принимал окончательного решения, воздержаться от оценок, потому что, еще раз говорю, Гия Твалавадзе порядочный человек, и суд установит объективную реальность», — сказал Сергеенко в интервью телекомпании «Рустави-2».

Вместе с тем министр согласен с тем, что задержание такого высокопоставленного чиновника отразилось как на его собственной репутации, так и на репутации ведомства.

«Конечно же, это повлияло на репутацию министерства, а также на репутацию министра, так как министр является ответственным за все, что происходит в направлениях, находящихся в подчинении министерства», — добавил Сергеенко.

Дело о продаже психотропных веществ расследует Служба государственной безопасности Грузии. По данным следствия, выручка с незаконной продажи лекарств без рецепта в вышеуказанных аптеках превысила 4 миллиона лари (более 1,5 миллиона долларов).

К уголовной ответственности по этому делу в общей сложности привлечены 20 человек.
Уголовное дело возбуждено по статьям «злоупотребление служебными полномочиями» и «незаконная предпринимательская деятельность, совершенная группой лиц». Эти преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.






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