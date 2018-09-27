Глава Минздрава Грузии рассказал в ООН о методах борьбы с туберкулезом

27.09.2018 22:03 Политическая поддержка и мобилизация ресурсов во всех секторах и сегментах – единственный путь к достижению прогресса в процессе окончательной победы над туберкулезом. Об этом заявил глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко, избранный председателем заседания выского уровня в ООН, посвященного борьбе с туберкулезом.



Первое в истории заседание высокого уровня по борьбе с туберкулезом на тему «Единство в борьбе с туберкулезом: неотложные меры реагирования мирового сообщества на глобальную эпидемию», состоялось в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.



На сессии, которой руководил глава Минздрава Грузии, выступил и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.



В своем выступлении Сергеенко отметил, что Грузия осуществляет проект интегрированного скрининга туберкулеза, гепатита С и СПИД/ВИЧ.



«Включенность муниципальной власти в проект, поощрение провайдеров и сотрудничество с сектором первичного здравоохранения содействует его успешному и устойчивому осуществлению. Борьба с туберкулезом требует значительной политической поддержки и мобилизации ресурсов во всех сегментах и секторах, будет это национальным, региональным, или глобальным. Это будет не легко, однако, я думаю, что это единственный путь достичь быстрого прогресса для того, чтобы окончательно побороть туберкулез», — заявил Сергеенко.



Среди 162-х участников совещания были министры здравоохранения, представители различных организаций, которые ознакомили остальных с опытом и планами своих стран.



Сергеенко в своем выступлении отметил, что созданы инновационные проекты для борьбы с туберкулезом, в том числе более точные и быстрые методы диагностики, медикаменты нового поколения, однако, в этой сфере все еще существуют вызовы, особенно в отношении того населения, у которого нет доступа к данным сервисам. Именно для этого, нужно активизировать процессы и разработать рамки для системы подотчетности, — подчеркнул глава Минздрава Грузии.



На прошлой неделе в ООН был представлен новый доклад по туберкулезу, в котором отмечается, что государства не принимают мер, необходимых для полной ликвидации туберкулеза к 2030 году.



Туберкулез по-прежнему входит в десятку основных причин смертности в мире. Несмотря на то, что, начиная с 2000 года, благодаря принятым мерам удалось сохранить жизнь 54 млн человек, ситуация остается кризисной. Согласно докладу, на протяжении жизни туберкулезом могут заболеть 1,3 млрд человек, — сообщается на официальном сайте ООН.



Хотя проблема затрагивает всех людей, от туберкулеза в наибольшей степени страдают беднейшие и наиболее уязвимые слои населения. Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед, выступая на заседании в ООН от имени Антониу Гутерриша, подчеркнула, что туберкулез свирепствует там, где царят бедность и неравенство. Распространению туберкулеза способствуют урбанизация, миграция и конфликты. При этом эпидемия сама подпитывает другие инфекционные и хронические заболевания, приводит к разорению и бедности.



Ситуация серьезно осложняется распространением форм туберкулеза, неподдающихся лечению. У бациллы туберкулеза вырабатывается резистентность ко все большему числу существующих лекарств. «Ежегодно в мире регистрируется примерно 600 тысяч случаев заражения туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью. Нам нужен прорыв в науке, нам нужно найти более эффективные средства борьбы с туберкулезом, преодолеть его резистентность», — сказала первый заместитель главы ООН Амина Мохаммед.



Она отметила, что для борьбы с туберкулезом катастрофически не хватает средств. На проекты ВОЗ в этой сфере ежегодно недостает 13 миллиардов долларов. «Мы должны привлекать больше инвестиций в здравоохранение в целом, а также на конкретные проекты по ликвидации туберкулеза», — сказала первый заместитель Генерального секреатря ООН.















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