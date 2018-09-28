Джек-пот на миллион – житель Тбилиси присвоил деньги тотализатора

28.09.2018 12:38 Тбилисский городской суд приговорил к 8 годам тюрьмы мужчину, присвоившего более 1,2 миллиона лари (около 460 тысяч долларов), принадлежащих интернет-тотализатору Crystalbet. Об этом сообщает сегодня Главная прокуратура Грузии.



По данным следствия, житель Тбилиси работал менеджером компании «Марси», которой интернет-тотализатор поручил разыграть джек-пот для поощрения пользователей.



Обвиняемый разработал план для присвоения розыгрыша призового фонда. Для этого он вместе с другими людьми с сентября 2016 года зачисляли на свои счета небольшие суммы денег и создавали видимость того, что постоянно играют в тотализатор.



При этом всем участникам мошеннической схемы было заранее известно, когда именно будет разыгран джек-пот, поэтому они часто выигрывали призовые фонды розыгрышей. Следует отметить, что подобные действия являются нарушением правил тотализатора и запрещены законом.



Выигранные деньги все участники розыгрышей перечисляли на те счета, которые им указывал менеджер, организовавший эту схему. Таким путем обвиняемый собрал на выигрышах более 1,2 миллиона лари.

Полиции удалось расшифровать мошенническую схему и задержать обвиняемого только в январе этого года.

Уголовное дело против него было возбуждено по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в крупном размере». Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 9 лет.



Новости-Грузия











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