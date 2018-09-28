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ГПЦ пока не сформировала позицию по вопросу предоставления автокефалии для УПЦ
28.09.2018 12:58
Грузинская православная церковь прокомментировала вопрос предоставления Константинополем автокефалии для Украинской православной церкви.
По словам помощника патриарха Грузии, протоиерея Андрея Джагмаидзе, позиция Грузинской цервки по вопросу украинской автокефалии пока не сформирована, необходимо дождаться конкретных шагов от Константинополя, а затем от РПЦ.
Таким образом, Грузия пока не участвует в этих очень сложных дискуссиях.
"Мы не участвуем в этих дискуссиях…Разногласия по этому вопросу существуют между двумя большими церквями, каждая из которых имеет свою собственную логику. Украинская церковная жизнь - это очень сложный вопрос, очень трудно предсказать развитие событий", - цитирует Джагмаидзе Rustavi2.
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