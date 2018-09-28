Дом юстиции – Из-за рекордного количества пользователей время обслуживание ощутимо выросло

28.09.2018 17:04 Мы делаем все, чтобы управлять потоком пользователей, однако по причине рекордного количества, естественно, время обслуживание ощутимо выросло, — информацию об этом распространяет Дом юстиции.



По данным ведомства, из-за двух конкретных сервисов, срок которых истекает первого октября, сегодня в Дом юстиции обратилось рекордное количество пользователей.



Эти сервисы – лицензия на обслуживание такси и регистрация деятельности лиц, выполнающих тяжелую, вредную и опасную работу.



«Несмотря на то, что оба сервиса выдаются в спокойной обстановке минимум более месяца, так как сроки истекают первого октября, большинство пользователей обратилось в Дом юстиции именно в последний день выдачи сервиса.



Дом юстиции делает все, чтобы управлять потоком пользователей, однако по причине рекордного количества, естественно, время обслуживание ощутимо выросло», — говорится в информации Дома юстиции.















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