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Дом юстиции сегодня будет работать до тех пор, пока последний пользователь не получит желаемое обслуживание


28.09.2018   17:35
Дом юстиции сегодня будет работать до тех пор, пока последний пользователь не получит желаемое обслуживание, — об этом заявил исполнительный директор Дома юстиции Гиви Азаурашвили.

По его словам, из-за двух конкретных сервисов, срок которых истекает первого октября, сегодня в Дом юстиции обратилось рекордное количество пользователей.

«Очень жаль, что наши граждане обратились к нам именно в последний день, однако Дом юстиции будет работать до последнего клиента. Мы не планируем закрывать двери в 18:00 и оставлять пользователей снаружи. Завтра Дом юстиции работает, однако не в направлении Публичного реестра, соответственно, сегодня последний день обращения в Дом юстиции», — заявил Азаурашвили.

Сегодня с утра в Доме юстиции не прекращается поток потребителей.






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