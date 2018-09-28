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Дом юстиции сегодня будет работать до тех пор, пока последний пользователь не получит желаемое обслуживание
28.09.2018 17:35
Дом юстиции сегодня будет работать до тех пор, пока последний пользователь не получит желаемое обслуживание, — об этом заявил исполнительный директор Дома юстиции Гиви Азаурашвили.
По его словам, из-за двух конкретных сервисов, срок которых истекает первого октября, сегодня в Дом юстиции обратилось рекордное количество пользователей.
«Очень жаль, что наши граждане обратились к нам именно в последний день, однако Дом юстиции будет работать до последнего клиента. Мы не планируем закрывать двери в 18:00 и оставлять пользователей снаружи. Завтра Дом юстиции работает, однако не в направлении Публичного реестра, соответственно, сегодня последний день обращения в Дом юстиции», — заявил Азаурашвили.
Сегодня с утра в Доме юстиции не прекращается поток потребителей.
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