Минюст призвал к спокойствию и сотрудничеству посетителей тбилисского Дома юстиции

28.09.2018 18:08 Минюст Грузии объяснил огромные очереди, образовавшиеся сегодня, в тбилисском Доме юстиции, лицензированием таксистов и регистрацией предприятий, осуществляющих опасные работы.



С 1 октября текущего года таксисты не смогут работать в Тбилиси без лицензии. Уже с понедельника перевозка граждан без соответствующего разрешения будет наказываться штрафом в размере 200 лари (более 76 долларов). Вместе с тем, процесс выдачи лицензий таксистам продолжится и после 1 октября.



Одновременно до 1 октября в реестре экономической деятельности должны зарегистрироваться компании, которые осуществляют тяжелые, вредные и опасные работы, определенные постановлением правительства «О безопасности труда».



В Минюсте сообщили, что из-за двух этих сервисов в Дом юстиции сегодня обратилось рекордное количество потребителей.



«Тбилисский Дом юстиции в среднем ежедневно обслуживает 8,5 тысяч потребителей. Время ожидания для граждан в среднем составляет 5:36 минут. По данным на 13:00 28 сентября 2018 года, тбилисский филиал обслужил 4 тысячи 411 потребителей, а режиме ожидания находятся 2 тысячи 289 потребителей», — сообщили в ведомстве.



В министерстве отмечают, что выдача лицензий таксистам началась 21 августа, а регистрация лиц, осуществляющих опасные работы – в конце июля. До сих пор оба сервиса были доступны «в мирной обстановке», однако «большая часть потребителей обратилась в Дом юстиции для получения сервисов в последний день выдачи».



«Дом юстиции делает все, чтобы управлять потоком потребителей, но из-за рекордного числа, ясно, что время обслуживания ощутимо возросло», — сказано в заявлении ведомства.



Минюст призвал потребителей к спокойствию и сотрудничеству, отметив, что сотрудники Дома юстиции «прилагают все усилия для того, чтобы ни у одного из потребителей не возникло проблем».



Директор тбилисского Дома юстиции Гиви Азаурашвили также сообщил журналистам, что сегодня они будут работать до тех пор, пока последний пользователь не получит желаемое обслуживание.

«Очень жаль, что наши граждане обратились именно в последний день, однако Дом юстиции будет работать до последнего клиента. Мы не планируем закрывать двери в 18:00», — сказал Азаурашвили.















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