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В 87-летнем возрасте скончался грузинский исатель, поэт и драматург Тамаз Чиладзе


29.09.2018   11:01
После длительной болезни в 87-летнем возрасте скончался писатель, поэт и драматург Тамаз Чиладзе.

Тамаз Чиладзе родился 5 марта 1931 года в городе Сигнахи. Первый стих он написал в 15-летнем возрасте. Тамаз Чиладзе учился на филологическом факультете Тбилисского государственного университета, а затем в аспирантуре.

Тамаз Чиладзе работал в выходящем в Грузии в 1958-1964 годах литературном журнале "Цискари", комитете по присвоению премий Руставели (1964-1972), главным редактором журнала "Советское искусство" (1972-1981), главным редактором журнала "Мнатоби" (1997 - по сей день).

Тамаз Чиладзе был удостоен премии Руставели (1992), государственной премии (1997) и несколько других премий. В 1996 году западногерманское радиовещание присвоило ему первую премию за пьесу "Райский квартет". В 1999 году Кембриджский международный биографический центр номинировал его на звание "Международной персоны" 1999-2000 годов. С 1957 года был членом Союза писателей Грузии. Его произведения переведены на многие языки мира.







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