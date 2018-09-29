В 87-летнем возрасте скончался грузинский исатель, поэт и драматург Тамаз Чиладзе

29.09.2018 11:01 После длительной болезни в 87-летнем возрасте скончался писатель, поэт и драматург Тамаз Чиладзе.



Тамаз Чиладзе родился 5 марта 1931 года в городе Сигнахи. Первый стих он написал в 15-летнем возрасте. Тамаз Чиладзе учился на филологическом факультете Тбилисского государственного университета, а затем в аспирантуре.



Тамаз Чиладзе работал в выходящем в Грузии в 1958-1964 годах литературном журнале "Цискари", комитете по присвоению премий Руставели (1964-1972), главным редактором журнала "Советское искусство" (1972-1981), главным редактором журнала "Мнатоби" (1997 - по сей день).



Тамаз Чиладзе был удостоен премии Руставели (1992), государственной премии (1997) и несколько других премий. В 1996 году западногерманское радиовещание присвоило ему первую премию за пьесу "Райский квартет". В 1999 году Кембриджский международный биографический центр номинировал его на звание "Международной персоны" 1999-2000 годов. С 1957 года был членом Союза писателей Грузии. Его произведения переведены на многие языки мира.

















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