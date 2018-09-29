Мусульмане Грузии опротестовали закон о производстве конопли вслед за патриархией

29.09.2018 16:29 Вслед за Грузинской православной церковью, инициированный правительством законопроект о культивации конопли для экспорта опротестовали и духовные лидеры мусульман Грузии. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».



Критика второй по величине и влиянию конфессии в Грузии последовала после того, как стало понятно, что власти не собираются выполнять просьбу патриархии и отзывать законопроект из парламента. На этой неделе в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что вопрос об обустройстве плантаций конопли не будет закрыт полностью. К данной теме планируют вернуться после проведения соответствующей информационной кампании. Как поясняют в правящей команде, речь идет и о публичных дискуссиях с включением широких слоев общества. Так, по словам мэра Тбилиси и генсека «Грузинской мечты» Кахи Каладзе, «сделав пояснения» и «наладив правильную коммуникацию», по данному вопросу «будет достигнут консенсус».



По мнению исламского духовенства, бизнес конопли позволит обогатиться только влиятельным лицам, приближенным к правительству. Одновременно это нанесет ущерб молодому поколению.



«Наркотики запрещены и в христианстве, и в исламе. В будущем это принесет большое несчастье стране и потом решать эту проблему будет уже поздно. Здесь есть финансовые интересы определенных групп. Эти интересы возводят на уровень закона и говорят, что возрастут доходы государственного бюджета. Но у страны есть большой потенциал. Например, туристический. Пусть они перестанут думать о реализации марихуаны. Лучше пусть думают, как внести новшества в туристическую и другие сферы», — сказал журналистам предводитель Марнеульской мечети имени имама Али Хаджи Хаджиев.



Эту позицию разделяет и глава мусульманской религиозной организации Расим Мамедов. Решение Конституционного суда Грузии, который в конце июля признал незаконным любое наказание за употребление марихуаны, Мамедов назвал «самой большой ошибкой».



«Я думаю, что легализация и реализация марихуаны станет большим ударом для нашей молодежи. Мы в принципе выступаем против свободной реализации марихуаны. Мы приветствуем позицию Православной церкви по этому вопросу. Молодежь является будущим нашей страны, и этим мы разрушаем их будущее», — сказал Мамедов.



Предводитель Марнеульской мечети имени имама Хасана Гурбан Мургузов считает, что негативные последствия инициативы правительстве проявятся уже после принятия законопроекта.



«Председатель парламента сказал, что они изучат общественное мнение и потом примут решение. Это для общества очень большой урон, который проявится позже. Потом будет поздно. Исторически марихуана и наркотические вещества находятся в руках конкретных людей и этим пользуются только они сами. Но для этих определенных групп важны только их собственные интересы, а что случится с обществом – это второстепенный вопрос», — заявил Мургузов.



По данным «Рустави-2», что законопроект о легальном производстве конопли может стать причиной раскола и в самой правящей команде. Как сообщает телеканал, из-за поддержки этого законопроекта ряды парламентского большинства может покинуть фракция «Консерваторы».



«Наша позиция была и будет однозначной. Правительство должно стремиться к тому, чтобы употребление наркотиков максимально снизилось и ни в коем случае не возросло. Мы исходим из этого и выступаем категорически против культивации марихуаны, ее продажи и любой либерализации в этом направлении. Консерваторы уже несколько лет фиксируют такую позицию, и эта позиция не изменится», — заявил журналистам вице-спикер парламента Грузии, глава фракции «Грузинская мечта – консерваторы» Звиад Дзидзигури.



В оппозиции, между тем, уверены, что, несмотря на радикальный протест духовных лиц, правительство вернется к теме культивации марихуаны сразу после президентских выборов.



«Это правительство не намерено останавливать этот законопроект, они собираются превратить Грузию в одну большую плантацию, чтобы окончательно физически уничтожить наш народ, а до этого выжать из него все финансовые возможности. Эти консультации они будут проводить сами с собой, потому что ни церковь, ни общественность не собираются проводить с ними никаких консультаций. Они считают, что смогут сфальсифицировать выборы, выиграть их и потом вернуться к этому вопросу. Потому что они уже подготовили инфраструктуру и финансовую базу», — считает член бывшей правящей партии «Единое национальное движение», кандидат в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григол Вашадзе.



Один из главных доводов правительства в пользу новой инициативы – это экономическая выгода для страны. Так, по оценке министра финансов Грузии Ивана Мачавариани, в течение ближайших двух-трех лет от экспорта конопли Грузия сможет получить доходы в размере одного миллиарда лари (примерно 400 миллионов долларов).



Экономический эксперт и член парламентской фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе считает, что, рассказывая о многомиллионной прибыли, правительство намеренно вводит население в заблуждение.



По его словам, в Израиле прибыль от производства конопли не превышает 300 миллионов долларов. При этом, он напоминает, что Израиль вывозит на продажу за границу уже переработанную траву.



Также Гоциридзе отмечает, что для производства конопли в промышленных масштабах, понадобится площадь в более 800 тысяч гектаров. Согласно официальным данным, в 2008 году посевные площади сельскохозяйственных культур в Грузии составляли 329 тысяч гектаров.



«Израиль получает за экспорт марихуаны миллиард шекелей. Это приблизительно 280 миллионов американских долларов. Это прибыль Израиля, где все это уже развито и производством марихуаны занимаются уже несколько лет. Весь наш экспорт составляет сейчас около 2 миллиардов, и правительство сейчас обещает нам один миллиард только с конопли. Это полная ложь. Это означает, что должна быть сделана очень большая инвестиция, где-то в пределах 300-400 миллионов. Также здесь следует открыть производство медицинских препаратов, что совершенно невозможно себе представить. Если мы просто будем вывозить сырье, то это значит, что для получения серьезной прибыли всю Грузию надо превратить в плантации марихуаны. Для получения серьезной прибыли только с продажи полуфабриката, сырья, нужны такие большие масштабы, что, говоря об этом, мы уходим в сферу сказок», — сказал Гоциридзе в интервью «Рустави 2».















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