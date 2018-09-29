Саралидзе и Мачаликашвили обратились к сторонникам Григола Вашадзе в Тбилиси

29.09.2018 21:54 Заза Саралидзе и Малхаз Мачаликашвили, которые проводят в Тбилиси протестные акции с требованием наказать виновных в гибели их сыновей, пришли на встречу сторонников кандидата в президенты Грузии от объединенной оппозиции Григола Вашадзе.



На этой неделе объединение десяти оппозиционных партий «Сила в единстве» объявило солидарность Саралидзе и Мачаликашвили. Это произошло после того, как Саралидзе призвал все политические силы присоединиться к его акции за восстановление справедливости и отправить правительство в отставку.



На сегодняшней встрече сторонников Вашадзе, проходившей в Тбилисской филармонии, собралось несколько тысяч человек. Саралидзе и Мачаликашвили обратились к присутствующим со сцены.



«Вместо того, чтобы выразить соболезнования, представители власти грозят нам тюрьмой, преследуют и называют террористами. Все это потому, что всех их подкупили – они торгуют душами наших детей», — заявил Саралидзе.

Он также заявил, что «сила действительно в единстве». Саралидзе снова призвал присоединиться к их протестам политические партии.



«Время объединиться для того, чтобы бороться с силами зла. Наша позиция известна… Jбращаемся абсолютно ко всем партиям, встать против власти убийц. Мы показали всем, что, не только двое мужчин, но и вся Грузия объединились против этого. Мы готовы прийти не только на собрание этой партии, но и на собрание любой другой. Если в правящей партии хоть кто-то еще сохранил человечность, он может прийти к нам и вместе выступить против этой несправедливости», — сказал он.



Необходимо отметить, что на сегодняшней встрече в филармонии к сторонникам Вашадзе обратился и всемирно известный оперный певец Паата Бурчуладзе. Артист создал партию «Государство для народа» перед парламентскими выборами 2016 года. Его партия не смогла преодолеть избирательный барьер, и он ушел из политики. Между тем благотворительный фонд «Иавнана», которым руководит Бурчуладзе, недавно обвинили в растрате. Сам Бурчуладзе считает это проявлением политического давления.

После того, как все спикеры завершили выступления, Вашадзе призвал собравшихся шествием направиться к парламенту Грузии. Именно там Саралидзе и Мачаликашвили с 10 сентября продолжают протесты.



Малхаз Мачаликашвили — житель Панкисского ущелья, отец убитого во время спецоперации 19-летнего Темирлана Мачаликашвили. Смертельное пулевое ранение молодой человек получил в декабре 2017 года, во время спецоперации по задержанию сообщников террориста Ахмеда Чатаева. По данным следствия, спецназовец выстрелил в Темирлана, когда он пытался взорвать гранату. Однако родственники не согласны с этой версией и заявляют, что Темирлана убили в собственной спальне.



Заза Саралидзе – житель Тбилиси, отец 16-летнего Давида Саралидзе. Вместе со сверстником Леваном Дадунашвили он был убит на улице Хорава в Тбилиси 1 декабря 2017 года в результате массовой драки учащихся школы №51 и Первой экспериментальной школы. Преступление вызвало шок у общественности.



Через полгода суд огласил решение по делу и осудил двух участников драки. Один из них — Г. Б., был признан виновным в убийстве Дадунашвили, а второй, Г. Дж., — в попытке убийства Саралидзе. Саралидзе, возмущенный тем, что суд не установил убийцу его сына, организовал акции, в которых приняли участие тысячи жителей Грузии. На фоне одной из первых таких акций в мае ушел в отставку главный прокурор Грузии.

В июне 2018 года была создана парламентская следственная комиссия, которая должна была выяснить, были ли допущены нарушения в ходе расследования дела.



За время работы парламентская комиссия допросила 79 человек, в том числе министра внутренних дел Георгия Гахария, министра юстиции Тею Цулукиани, бывшего главного прокурора Ираклия Шотадзе, учеников 51-й и Первой экспериментальной школ, участвовавших в драке, жителей улицы Хорава и следователей по делу.



В итоге члены комиссии высказали предположения, что в убийстве мог участвовать еще один подросток. Представители комиссии от оппозиции указали на грубые ошибки в ходе следствия.



Между тем в заключении членов комиссии от парламентского большинства отмечается, что отдельные следственные действия либо не были проведены, либо были проведены с опозданием. При этом, по мнению депутатов от большинства, эти обстоятельства не имели влияния на конечный результат расследования.















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