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Поврежденный мемориал Героев Шиндиси восстановлен
30.09.2018 14:15
Поврежденный мемориал Героев Шиндиси уже восстановлен, об этом в социальной сети сообщил губернатор региона Шида Картли Георгий Ходжеванишвили.
По его словам, местные власти оперативно провели восстановительные работы и мемориалу возвращён первоначальный вид.
«В данное время мемориал Героев Шиндиси выглядит так», — написал вчера вечером Ходжеванишвили в Facebook, приложив и соответствующую фотографию мемориала.
Инцидент с осквернением мемориала произошел позавчера. МВД уже установила личность виновного.
МВД проводит расследование по статье 187 ч.1 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужой вещи, что привело к значительному ущербу.
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