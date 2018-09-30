Поврежденный мемориал Героев Шиндиси восстановлен

30.09.2018 14:15 Поврежденный мемориал Героев Шиндиси уже восстановлен, об этом в социальной сети сообщил губернатор региона Шида Картли Георгий Ходжеванишвили.



По его словам, местные власти оперативно провели восстановительные работы и мемориалу возвращён первоначальный вид.



«В данное время мемориал Героев Шиндиси выглядит так», — написал вчера вечером Ходжеванишвили в Facebook, приложив и соответствующую фотографию мемориала.



Инцидент с осквернением мемориала произошел позавчера. МВД уже установила личность виновного.



МВД проводит расследование по статье 187 ч.1 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужой вещи, что привело к значительному ущербу.















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