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Поврежденный мемориал Героев Шиндиси восстановлен


30.09.2018   14:15
Поврежденный мемориал Героев Шиндиси уже восстановлен, об этом в социальной сети сообщил губернатор региона Шида Картли Георгий Ходжеванишвили.

По его словам, местные власти оперативно провели восстановительные работы и мемориалу возвращён первоначальный вид.

«В данное время мемориал Героев Шиндиси выглядит так», — написал вчера вечером Ходжеванишвили в Facebook, приложив и соответствующую фотографию мемориала.

Инцидент с осквернением мемориала произошел позавчера. МВД уже установила личность виновного.

МВД проводит расследование по статье 187 ч.1 УК Грузии, что подразумевает повреждение или уничтожение чужой вещи, что привело к значительному ущербу.






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